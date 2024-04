Palermo, CdS: “Le scelte di Mignani in vista di Cosenza. Rientro Ranocchia…”

Mignani sta lavorando duramente per integrarsi meglio nella squadra e superare le tensioni della gestione precedente. Dopo il pareggio con la Sampdoria, ha notato un miglioramento nella sicurezza della squadra e vuole sfruttare questo effetto positivo. Tuttavia, non è sicuro se la tattica utilizzata in quella partita funzionerà anche contro il Cosenza e nelle partite future. Mignani ha sempre detto che non vuole avere un solo modulo di gioco e la scelta dipenderà anche dai giocatori disponibili. Le assenze per squalifica di Lucioni e Di Mariano potrebbero portare a un diverso approccio tattico. Inoltre, ci sono dubbi sul recupero di Ranocchia (il quale potrebbe tornare per il Parma), Coulibaly e Vasic. Con alcuni piccoli aggiustamenti, la difesa potrebbe tornare a 4 giocatori, con il reintegro di Buttaro nell’undici iniziale e il centrocampo potrebbe diventare a 3, mantenendo Di Francesco e le due punte.