PALERMO-CAVESE, DUBBI E SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro la Cavese.

Alle ore 17.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo il pareggio di Bari. Una trasferta che ha lasciato in dote un solo punto ed un’infinità di rimpianti. Un verdetto amaro per la compagine rosanero, in vantaggio fino al minuto 75 per 2-0 grazie alle reti messe a segno da Roberto Floriano e Mario Alberto Santana.

Ciò nonostante, alla luce della vittoria conquistata dal Foggia ai danni del Monopoli, il Palermo è matematicamente qualificato ai playoff. E adesso dovrà cercare di ottenere sei punti nelle ultime due gare per provare a scalare la classifica.

Al cospetto della squadra di Vincenzo Maiuri, Filippi e il suo staff dovranno fare a meno di Almici, Peretti e Crivello. Lucca, alle prese con un problema al ginocchio sinistro, prosegue il suo percorso di recupero dall’infortunio e potrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Virtus Francavilla. Restano ancora fuori dall’elenco dei convocati Corrado, Palazzi, Saraniti e Somma.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore originario di Partinico, che opterà ancora una volta per il 3-4-2-1.

Davanti a Pelagotti, Marong, Marconi e uno tra Lancini e Accardi comporranno la linea difensiva; Doda (o Accardi se Lancini giocherà dal primo minuto) e Valente agiranno da esterni alti con De Rose e Luperini tandem di interni in linea mediana. Floriano e uno tra Kanoute e Santana sulla trequarti con Rauti che completerà il reparto offensivo.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Cavese.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini (Accardi), Marconi; Accardi (Doda), Luperini, De Rose, Valente; Kanoute (Santana), Floriano; Rauti.

Indisponibili: Almici, Corrado, Crivello, Fallani, Lucca, Palazzi, Peretti, Saraniti, Somma.

Squalificati: nessuno.

CAVESE (4-3-3): Kucich; Matino, De Franco, Lancini, De Vito; Cuccurullo, Pompetti, Matera; Bubas, Gatto, Senesi.

Indisponibili: Montaperto, Semeraro

Squalificati: nessuno.