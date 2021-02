PALERMO-CATANZARO, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Catanzaro.

Alle ore 12.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, andrà in scena la sfida valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce da due vittorie di fila conquistate contro Bisceglie e Turris, la compagine rosanero torna a giocare fra le mura amiche. Qualcosa è cambiato. In terra campana, Roberto Boscaglia ha confermato la tendenza evidenziata nelle ultime uscite, esplorando in profondità tutte le risorse a sua disposizione. Un successo prezioso in ottica playoff, quello conquistato al “Liguori” grazie alla doppietta di Lorenzo Lucca, fondamentale in termini di convinzione ed autostima in vista dei prossimi impegni ufficiali.

In occasione della partita contro gli uomini di Antonio Calabro, Boscaglia ritrova due pezzi da novanta: Alberto Almici e Mario Alberto Santana, costretto a saltare la trasferta di Torre del Greco per alcuni problemi fisici. Niente di particolarmente significativo, un fisiologico e comprensibile stato di affaticamento dopo i quasi settanta minuti di livello giocati contro il Bisceglie. Torna a disposizione anche Gregorio Luperini, che ha scontato un turno di squalifica. Restano fermi ai box Nicola Valente, alle prese con un infortunio muscolare all’adduttore sinistro, Moses Odjer e Masimiliano Doda.

Al cospetto del Catanzaro, Boscaglia dovrebbe optare ancora una volta per il 4-3-3. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore.

Davanti a Pelagotti, Somma e Marconi formeranno con ogni probabilità il tandem di centrali difensivi, mentre Crivello e uno tra Accardi e Almici agiranno da esterni bassi. In mezzo al campo, De Rose fungerà da playmaker e schermo davanti la retroguardia, con Luperini e uno tra Martin e Santana che verranno schierati da intermedi in zona mediana. In avanti, toccherà di nuovo Lucca, che mercoledì ha siglato il suo gol numero dieci. Infine, il tridente offensivo potrebbe essere completato da Kanoute e Rauti larghi.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Catanzaro.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi (Almici), Somma, Marconi, Crivello; Santana (Martin), De Rose, Luperini; Kanoute, Lucca, Rauti.

Indisponibili: Doda, Odjer, Valente.

Squalificati: nessuno.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Corapi, Risolo, Porcino (Contessa); Carlini; Di Massimo, Curiale.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: Scognamillo.