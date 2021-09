Palermo-Catanzaro, leadership e duttilità: Dall’Oglio protagonista al “Barbera”

Il Palermo non va oltre lo 0-0 nel match contro il Catanzaro al "Renzo Barbera": l'analisi dell'ex Catania Jacopo Dall'Oglio.

Il Palermo non va oltre il pareggio nel match contro il Catanzaro. Zero a zero: è questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", nella gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Tra i protagonisti del match, il centrocampista ex Catania Jacopo Dall'Oglio, autore di una prestazione convincente e soddisfacente: "È stata una bellissima partita e ci dispiace non aver vinto, abbiamo creato tanto contro una buona squadra. Ruolo? mi sono trovato bene con De Rose in mezzo al campo, mi trovo anche bene sulla trequarti, quindi mi rimetto alle decisioni del mister. Ci sono dei miglioramenti rispetto alla partita di Taranto, la prova è stata positiva e da ora in poi dobbiamo affrontare ogni partita con il coltello tra i denti", ha dichiarato il numero 11 rosanero nella consueta conferenza stampa post-gara.

Un rigore sprecato, una match senza reti ed un punto che alla fine per i rosanero di mister Giacomo Filippi lascia alle spalle più rimpianti che soddisfazioni: "Non c'eravamo accontentati del pareggio soprattutto in casa, all'inizio della ripresa abbiamo provato a metterli sotto poi ci sono momenti della partita in cui devi difenderti. Alla fine della gara hanno creato qualche occasione, non ci siamo comunque accontentati e abbiamo dato tutto. Se avessimo segnato il rigore oppure se io stesso avessi fatto gol staremmo parlando di un'altra partita, dobbiamo giocare con questa personalità", ha concluso Dall'Oglio.