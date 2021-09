Palermo-Catanzaro, le pagelle dei quotidiani: Dall’Oglio e Buttaro i migliori

I voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo il pareggio casalingo contro il Catanzaro

Il Palermo non va oltre lo 0-0 nella sfida casalinga contro il Catanzaro. I rosanero hanno avuto anche la chance di portare a casa la gara, ma Matteo Brunori ha calciato sul palo il rigore concesso dall'arbitro a pochi istanti dal termine del primo tempo. Prestazione da rivedere per l'attaccante ex Entella, Buttaro e Dall'Oglio i migliori della compagine guidata da Filippi.