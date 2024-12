Palermo-Catanzaro, arbitra Dionisi: seconda volta in stagione

L'arbitro di Palermo - Catanzaro sarà Federico Dionisi : 7 partite arbitrate quest'anno, in cui ha ammonito 32 volte e dando 2 rigori. Sesta volta che le strade dal fischietto di L'Aquila e rosanero si incrociano, la seconda volta in stagione.

I PRECEDENTI

La prima sfida arbitrata contro il Palermo risale alla quindicesima giornata dell'anno 2018/19 di Serie B: vittoria per 3-1 dei rosanero contro il Padova, in gol Trajkovski, Rajkovic e Nestorovski. Sempre quell'anno Dionisi ha diretto la ventesima giornata, nella sconfitta per 2-1 contro la Salernitana, in gol Jajalo.