Palermo-Catania, scelte obbligate per Boscaglia: Silipo e Floriano scalpitano, le ultime

“Palermo, scelte obbligate per il derby”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul derby di Sicilia. Domani, alle ore 21, andrà in scena allo Stadio “Renzo Barbera” la sfida tra Palermo e Catania. Una formazione quasi obbligata, quella che scenderà in campo lunedì sera, con il tecnico Roberto Boscaglia che dovrà fare i conti con gli strascichi del Covid-19. “L’emergenza è finita, ma non tutti i giocatori sono rientrati”. Ragion per cui, tra difesa e centrocampo le alternative sono poche.

“In attacco, dove i rosanero potrebbero cambiare di più rispetto a Catanzaro, restano i dubbi sulle condizioni di chi è ormai uscito dalla quarantena. Un bivio che, di fatto, lascia due soli ballottaggi realmente aperti”, si legge. Nella giornata di ieri, i rosanero si sono allenati sul campo del “Barbera”. Cinque gli assenti: Lancini, Luperini, Marong, Santana e Somma, che con ogni probabilità saranno costretti al forfait.

I veri dubbi di Boscaglia riguardano l’attacco. Silipo e Floriano scalpitano, “ma il loro utilizzo è tutto da valutare, con Kanoute e Valente pronti ad un’eventuale conferma sulle fasce”. Per quanto concerne la punta, non va esclusa l’ipotesi Rauti, con Lucca e Saraniti a caccia di un posto. Pelagotti sarà il titolare tra i pali. Almici, Corrado e Marconi sono certi di una maglia, con l’ex Monza che sarà affiancato da uno tra Accardi e Peretti. In mezzo al campo, complice la squalifica di Broh, Palazzi agirà al fianco di Odjer, con Martin che partirà dalla panchina.

Intanto, il Palermo attende i risultati dei tamponi effettuati a 48 ore dalla sfida contro gli etnei.