Palermo-Catania, Saraniti dopo i primi 45′: “Daremo l’anima fino all’ultimo secondo”

Parola ad Andrea Saraniti.

L’attaccante del Palermo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine dei primi quarantacinque minuti del derby di Sicilia contro il Catania: la compagine rosanero, al momento, è in vantaggio grazie alla rete messa a segno al minuto 15 da Mamadou Kanoute. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Una partita importantissima, siamo in undici contati e daremo l’anima per portare a casa un risultato positivo. Normale che ci sia un po’ di tensione in una partita del genere, dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo e dare il massimo fino all’ultimo secondo”, ha spiegato.