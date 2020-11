Palermo-Catania, recupero difficile per cinque rosanero: oggi nuovo ciclo di tamponi

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Catania.

“Si riducono le chance di recuperare tutti i reduci dal Covid-19 in casa Palermo”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Assenti nella seduta di allenamento di giovedì, anche nella giornata di ieri Luperini, Lancini, Somma, Santana e Marong non hanno lavorato con i compagni di squadra. I cinque calciatori, infatti, devono ancora completare le visite mediche per ottenere l’idoneità sportiva. Per il momento, dunque, il tecnico Roberto Boscaglia deve fare a meno di questi elementi e potrebbe non averli a disposizione in occasione della sfida in programma lunedì sera allo Stadio “Renzo Barbera”.

Oggi, intanto, il gruppo si sottoporrà nuovamente ai tamponi, come da protocollo a 48 dalla partita di campionato.