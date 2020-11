Palermo-Catania, le pagelle dei quotidiani: Kanoute il migliore, Odjer è ovunque

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”.

La compagine rosanero, in emergenza a causa dei sette casi di positività al Covid-19 emersi a poche ore dal derby di Sicilia, ha conquistato un punto in occasione della sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C – Girone C. Una prova gagliarda e volitiva, quella offerta da Malaury Martin e compagni nonostante la rosa decimata. Appena tredici, infatti, erano gli uomini a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia, con diversi calciatori indisponibili. Requisito minimo, così come da protocollo normativo anti-Coronavirus, per disputare una gara ufficiale.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Almici 6.5, Palazzi 7, Marconi 6.5, Corrado 6, Odjer 7, Martin 6.5, Kanoute 7, Rauti 6.5, Valente 6.5, Saraniti 5.5, Boscaglia 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 5.5, Almici 6.5, Palazzi 6.5, Marconi 6.5, Corrado 5.5, Odjer 6.5, Martin 6.5, Kanoute 6.5, Rauti 5.5, Valente 5.5, Saraniti 6, Boscaglia 6.5.

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Almici 6.5, Palazzi 6, Marconi 6.5, Corrado 6, Odjer 7, Martin 6, Kanoute 7, Rauti 7, Valente 6.5, Saraniti 5.5, Boscaglia 6.5.