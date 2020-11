Palermo-Catania, il messaggio di Di Piazza: “11 leoni, ma avremmo meritato di più”

Non vanno oltre il pari Palermo e Catania.

1-1: è questo il risultato della sfida tra Palermo e Catania, andata in scena questa sera al “Renzo Barbera”. Dopo l’iniziale vantaggio dei rosa con la rete di Kanoutè, i rossazzurri riprendono in mano la gara trovando il gol all’81° con Pecorino. Un risultato comunque importante in virtù delle clamorose circostanze in cui i rosa – decimati dal Covid – hanno disputato la gara. Lo sa bene il consigliere di amministrazione e azionista del Palermo Tony Di Piazza che, a margine della sfida, ha voluto celebrare la prova degli uomini di Boscaglia.