Palermo-Catania, i tifosi caricano la squadra: da Kraja a Langella, i commenti degli ex rosanero…

Sale l’attesa per il derby di Sicilia.

Giornata di vigilia per il Palermo che, domani sera, affronterà il Catania di Raffaele nella sfida valida per la 9a giornata di Serie C. Un match attesissimo che metterà difronte due compagini reduci da due momenti diametralmente diversi. Se i rosa si sono resi protagonisti di un complicato avvio di stagione e sono tutt’oggi in cerca della prima vittoria in Serie C, gli etnei, sono invece reduci da un inizio campionato convincente rallentato solo dai ko contro Ternana e Bari.

Per il Palermo, dunque, è ora di rialzare la testa lasciandosi alle spalle i fantasmi del passato. Lo sanno bene Vaccaro, Ambro, Kraja e Langella che, alla vigilia della sfida, hanno voluto caricare la squadra in vista dell’attesissimo impegno di domani che – causa Covid – verrà giocato a porte chiuse.