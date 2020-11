Palermo-Catania, Boscaglia: “Intrapresa strada giusta, la squadra sta bene”. E su Martin…

Parola a Roberto Boscaglia.

Termina con un pareggio la sfida tra Palermo e Catania andata in scena questa sera al “Renzo Barbera” e decisa dalle reti di Kanoutè e Pecorino. Una sfida analizzata dal tecnico rosanero Roberto Boscaglia, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“La squadra ha iniziato ad assimilare i miei metodi, abbiamo lavorato su tante situazioni del genere. Oggi Martin ha dimostrato che può giocare anche a due quando gli esterni giocano bene, però le cose si devono vedere. Stiamo andando per la nostra strada che abbiamo tracciato fin dal ritiro, ci sono giocatori con caratteristiche che possono essere sfruttate e siamo tranquilli. La squadra ha dimostrato di stare bene, un gruppo solido che si è aiutato come non mai. Si sono spesi per i compagni e non posso che essere soddisfatto di questo”.