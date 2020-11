Palermo-Catania, Boscaglia: “I ragazzi sono degli eroi, avremmo meritato la vittoria. Valente…”

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato questa sera allo Stadio “Renzo Barbera”.

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro il Catania, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha commentato la prestazione offerta dalla compagine rosanero in occasione della nona giornata del campionato di Serie C – Girone C.

“Abbiamo fatto una grande partita e devo ringraziare i ragazzi che sono degli eroi. Abbiamo avuto un problema con Valente che si è stirato, ma chiaramente è rimasto in campo cambiando posizione. La squadra ha fatto una grande partita e abbiamo sofferto poco il Catania. Ci credevamo e avremmo meritato la vittoria soprattutto perché il loro gol è stato viziato da un fallo di mano, in questa prima parte di campionato abbiamo avuto delle difficoltà ma dobbiamo ricompattarci per rialzare la testa”, sono state le sue parole.