FOTO Palermo-Catania, Accardi-Floriano e Doda sui social: “Orgogliosi di voi”

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato questa sera allo Stadio “Renzo Barbera”.

Un punto, quello conquistato dal Palermo di Roberto Boscaglia contro il Catania in occasione del derby di Sicilia, messo in cassaforte alla luce delle reti messe a segno nel primo tempo da Mamadou Kanoute e nella ripresa da Emanuele Pecorini. Con dodici uomini contati a disposizione e con Valente in campo per per più di un’ora con qualche problema fisico, i rosanero hanno portato a casa un risultato importante.

“Orgoglioso di voi”, ha scritto il difensore del Palermo, Andrea Accardi, sul proprio account Instagram dopo il triplice fischio. Il classe 1995 è stato costretto al forfait dopo essere risultato nuovamente positivo al Covid-19 a poche ore dal match.

Ma non solo; anche Roberto Floriano e Masimiliano Doda hanno esultato sui social.