Palermo, Castagnini tra calciomercato e non solo: pomeriggio di relax a Mondello

Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, approfittando del fine settimana nel capoluogo isolano, ha deciso di ritagliarsi uno spazio per se e la sua famiglia, godendosi un attimo di relax nella spiaggia di Mondello

Fittissima l'agenda del dirigente rosanero che nel corso di questi giorni ha già messo a segno il primo colpo di mercato in entrata e tracciato le linee guida di mercato a stretto contatto con il già confermato tecnico, Giacomo Filippi. Un calendario ricco di appuntamenti per costruire una compagine all'altezza delle aspettative della tifoseria e del mister di Partinico, tra viaggi presso Torneo di Viareggio, atti a visionare nuovi talenti possibilmente utili alla causa rosanero e nuovi arrivi, come quello dell'ex Bisceglie , l'esterno sinistro Maxime Giron , già approdato in città lo scorso 29 giugno ed ufficializzato ieri per iniziare la sua nuova avventura in maglia rosanero.

Non solo calciomercato per il ds del Palermo, Renzo Castagnini. L'uomo mercato rosanero, infatti, approfittando del fine settimana nel capoluogo isolano, ha deciso di ritagliarsi uno spazio per se e la sua famiglia, godendosi un pomeriggio di relax, sotto il sole del bel promontorio marinaro della spiaggia di Mondello. Ecco la foto che ritrae il dirigente di Reggello, quest'oggi, nel pittoresco borgo palermitano. Stop & Go che servirà per ricaricare le pile e ricominciare già da lunedì prossimo alla costruzione del Palermo che verrà, in vista della stagione di Serie C 2021-2022.