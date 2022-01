Palermo, Castagnini: “Covid? Serie C doveva slittare ancora. Tutto sul calciomercato”

Il direttore sportivo del Palermo Castagnini ha parlato dello slittamento delle partite di Serie C causa Covid-19 e del calciomercato di gennaio

Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini è stato intervistato ai microfoni di Prima Tivvù, in cui ha trattato alcuni argomenti tra cui lo slittamento delle partite di Serie C di gennaio causa Covid-19 : "Secondo me è giusto che il campionato slittasse almeno di un'altra settimana . Siamo messi davvero male con i casi di positività al virus ma ci dobbiamo attenere a quello che ci dicono e non dobbiamo piangerci addosso. Continuiamo a lavorare e ormai dobbiamo imparare a convivere con il Coronavirus ".

Castagnini ha poi toccato il tema del calciomercato invernale per i club di Serie C: "Se il Covid renderà il calciomercato più difficile? Il mercato di gennaio è sempre stato difficile già di suo. Di solito si fanno degli scambi o prestiti ma è complicato fare un mercato importante in questo momento della stagione. Ci vuole anche un po' di fortuna nel piazzare il colpo giusto ma di solito se prendi un giocatore bravo è perché non ha trovato il minutaggio. Difficile che una squadra si privi a gennaio di un proprio calciatore titolare. Oltre da un punto di vista economico, il mercato di gennaio ha sempre avuto queste problematiche. Con l'Avellino? Con Di Somma siamo amici ma non abbiamo parlato di calciomercato per cui lui si tiene stretti i suoi giocatori ed io i miei".