Palermo, Castagnini: “Avellino? L’errore fa parte del calcio, non credo nella polemica”

Le parole del direttore sportivo del Palermo in merito al discusso arbitraggio della sfida contro l'Avellino

Queste le parole di Renzo Castagnini, Ds del Palermo intervenuto in merito all'ultima sfida di Serie C tra i rosanero e l'Avellino, terminata con il punteggio di 1-1. L'iniziale vantaggio siglato sugli sviluppi di calcio d'angolo da Lancini, è stato annullato dalla rete su calcio di rigore di Tito, con il penalty concesso dal direttore di gara Moriconi in seguito ad un tuffo plateale di Plescia all'interno dell'area di Pelagotti. Una doccia gelata e una beffa oltre l'ordinario per la banda di Giacomo Filippi, che si è ritrovata con un solo punto in tasca al termine di una gara dagli alti contenuti agonistici e sportivi.