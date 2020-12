Palermo-Casertana 1-0: rosa intenso al “Barbera”, Rauti firma il vantaggio e Avella limita i danni. Commento primo tempo

Dimenticare Foggia. Ritrovando identità, equilibri e convinzione.

Cercando di fare tesoro degli errori commessi, adoperandosi da squadra per porre rimedio alle criticità emerse, ripristinando coralità, automatismi e compattezza. Il Palermo deve ricominciare a viaggiare spedito se vuole risalire la china in classifica. Evitando di lasciare punti per strada e di arrovellarsi tra frustrazioni e rimpianti subito dopo il triplice fischio. La Casertana di Guidi è avversario assai ostico, ma la compagine di Boscaglia vuole assolutamente centrare l’appuntamento con la vittoria.

Il tecnico rosanero ripropone il 4-2-3-1 ma cambia diversi interpreti in sede di undici iniziale. Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi, Marconi e Somma coppia di centrali difensivi. Il tandem di interni è composto da Odjer ed il rientrante Palazzi, Valente-Rauti Kanoute il tridente a supporto di Lucca.

La partenza della formazione rosanero è piuttosto incoraggiante. Piglio ed intensità sembrano essere quelle dei giorni migliori. la squadra resta corta, coesa e aggressiva in pressione sulla sfera, Odjer e compagni prendono subito in mano il pallino del gioco.

La compagine di Boscaglia colleziona subito una serie di chances interessanti: la manovra si dipana fluida e trova spesso l’ampiezza grazie alle frecce Kanoute e Valente. Accardi chiama Avella ad una vera prodezza dopo appena tre minuti, il portiere ospite si ripete per ben due volte, prima su incornata di Lucca, quindi ancora su colpo di testa di Accardi, salvando i suoi. Al culmine di un quarto d’ora arrembante, il Palermo trova il meritato vantaggio: Marconi direziona al meglio una seconda palla e gioca di sponda aerea a vantaggio di Rauti, il gioiello scuola Torino prende il tempo alla linea difensiva campana e scaglia un diagonale vincente con il destro. Palazzi dirige con maestria e qualità la fase di impostazione e tutta la squadra appare elettrica e dinamica nello svolgimento di entrambe le fasi di gioco, C’è abnegazione ed applicazione massima nel mantenere le giuste distanze tra i reparti, predisposizione al sacrificio e grande disciplina sotto il profilo tattico da parte di tutti gli effettivi. La funzionalità delle catene laterali e l’abilità nel gioco aereo costituiscono le prerogative preponderanti del buon primo tempo disputato dal Palermo.

Intorno al minuto trentanove, su un traversone di Crivello, Lucca si inventa una parabola velenosa staccando di testa, Avella non può nulla ma la posizione di off-side di Kanoute, che accompagna in rete appostato sulla linea di porta, probabilmente senza sfiorare la sfera, induce il direttore di gara ad annullare la rete del raddoppio. Lucca spreca un’occasione d’oro allo scoccare del quarantacinquesimo, ignorando Valente tutto solo alla sua sinistra ed infrangendo la sua percussione sul muro difensivo campano.