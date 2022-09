Palermo, casa dolce casa: tre delle prossime quattro gare si giocheranno al “Barbera”

"Tre gare su quattro in casa: l'effetto Barbera per spiccare il volo". Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulle prossime gare del Palermo nel campionato di Serie B .

Tornato alla base dopo il ritiro di Manchester , il Palermo è chiamato a rimboccarsi le maniche e risalire la china della classifica sfruttando uno dei propri punti di forza: il fattore campo. Dei sette punti totalizzati fino a questo momento in cadetteria, solo uno è stato conquistato al di fuori della Sicilia, ovvero al "San Nicola" di Bari. La prima sfida post Etihad Campus sarà quella in programma l'1 ottobre contro il Sudtirol al "Renzo Barbera".

"Che piaccia o meno, il traguardo che tutti si sono posti per questo campionato è la permanenza in Serie B, come primo step", sottolinea il quotidiano. Infatti, quello tra siciliani ed altoatesini si potrebbe considerare come uno scontro diretto per il mantenimento della categoria tra due formazioni neopromosse in Serie B.