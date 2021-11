Palermo, Carrozzieri torna al Barbera per il Pre-derby del cuore: “Non vedo l’ora”

Sabato 11 dicembre, allo Stadio "Renzo Barbera", è in programma una partita-spettacolo che anticipa di un giorno il derby Catania-Palermo

Sabato 11 dicembre, alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera" è in programma una partita-spettacolo che anticipa di un giorno il derby Catania-Palermo. Uno show aperto al pubblico ideato dalla "Iena" Ismaele La Vardera e l'artista Roy Paci, in collaborazione con il club rosanero e la società rossazzurra per raccogliere fondi a favore delle zone e dalle persone più colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto su Catania e provincia.