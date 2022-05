Palermo, Carrozzieri: “Se non mi vedete esultare ai successi dei rosanero c’è motivo”

Carrozzieri commenta così su Facebook la vittoria del Palermo contro la Virtus Entella, valida per l'andata del 2° turno nazionale dei playoff Serie C

"Amici e tifosi rosanero se non mi vedete gioire e pubblicare post non è perché non seguo i rosanero ma lo faccio solo per scaramanzia. Non succede ma se succede...! Palermo sempre nel mio cuore!".