Palermo-Carrarese, i precedenti: un solo incontro tra le due squadre

L'UNICO PRECEDENTE

L’ultimo ed anche l’unico precedente svoltosi a Dicembre, è terminato col risultato di 1-0 in favore della compagine di Antonio Calabro: gol decisivo di Shpendi all’85’ su un'incredibile incomprensione fra Gomes e Desplanches che ha spalancato le porte al numero 19. Da tenere sotto la lente d’ingrandimento vi sono sicuramente i rendimenti fra le due squadre: il Palermo in casa è riuscito a maturare solo 25 punti su 16 partite, con 25 gol fatti e 16 subiti,trovandosi all’undicesimo posto per punti ottenuti in casa; dall’altra parte troviamo la Carrarese, squadra che lontana dal suo pubblico dimostra grandi difficoltà e parecchie lacune, come dimostrano i 9 punti conquistati su 16 partite che piazzano i toscani al penultimo posto in classifica per punti conquistati in trasferta, solo la Salernitana ha fatto peggio con 8. L’ultimo successo della Carrarese in trasferta risale addirittura al 5 Ottobre, 0-1 allo “Stirpe” contro il Frosinone. Il Palermo sarà dunque chiamato ad una grande prestazione, vista la deludente sconfitta nell’ultima giornata contro il Bari che ha reso la corsa playoff sempre più dura ed equilibrata e che, in questo momento, vede i rosanero con un gap positivo di un solo punto proprio su Bari e Cesena.