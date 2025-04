Palermo-Carrarese, i precedenti dell’arbitro Perri con i rosanero

L'arbitro della sezione di Roma 1 in carriera ha diretto 2 match del Palermo, di cui uno nella stagione in corso

Lunedì alle 15:00 è in programma Palermo-Carrarese, l'arbitro designato per questa sfida dall'importanza cruciale per i rosanero per rilanciare le proprie ambizioni playoff è Mario Perri della sezione di Roma 1, in carriera ha diretto 2 sfide dei rosanero con altrettante vittorie dei siciliani.