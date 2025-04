Palermo-Carrarese, Calabro: “Il Palermo dispone di una squadra di livello in tutti i reparti”

Il tecnico dei toscani è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in programma lunedì

⚽️ 18 aprile - 19:00

L'allenatore della Carrarese, Antonio Calabro, è intervenuto nella giornata odierna in conferenza stampa in vista della sfida in programma lunedì al "Renzo Barbera".

La partita di lunedì:

"Lunedì servirà concentrazione perché affronteremo una delle squadre più forti del campionati, dal grande blasone. Andremo a Palermo con rispetto, ma senza timore con la consapevolezza di sapere quanto valiamo e con le idee chiare sul nostro obiettivo. Fortunatamente non abbiamo indisponibili, eccetto Coppola che nonostante non sarà disponibile ha ripreso ad allenarsi con il gruppo squadra".

Il Palermo è sulle spalle di Pohjanpalo: 9 reti nelle ultime 9 partite:

"Non esiste nessuna tattica per fermare il finlandese, la forza del Palermo non è solo lui: i rosanero dispongono di calciatori di livello in ogni parte del campo, noi dovremo essere bravi a fermarli in fase di transizione e a sfruttare le meglio occasioni che ci capiteranno"