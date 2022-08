Palermo, Caressa: “Rosanero nel 2010 grande squadra. Pastore raggiunse il suo apice”

Fabio Caressa , noto giornalista e direttore di Sky Sport in Italia, ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in cui ha classificato alcune squadre del passato. Tra queste è figurato anche il Palermo della stagione 2009/2010, giudicato così:

"Palermo di Cavani e Miccoli? Questa è una grande squadra. E' arrivata quinta in classifica ed ha pareggiato lo spareggio con la Sampdoria, a cui seguirono polemiche, altrimenti sarebbe arrivata in Europa e sarebbe stato straordinario. Non si può neanche definire una squadra da 'soliti ignoti' che poi sono diventati noti perché Cavani si era già fatto vedere e aveva già mostrato le sue doti, mentre Miccoli si sapeva che era un buon attaccante. Poi c'era 'el Flaco' Pastore che magari si conosceva di meno ma forse ha raggiunto l'apice della propria carriera a Palermo più che a Parigi".