Palermo, Caressa: “Barbera «campo testaccio», servizi igienici pietosi. Bello se…”

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista di Sky Sport, attraverso i suoi canali social, ha fatto una speciale Tier List Stadi del Mondo. La speciale classifica presenta cinque categorie di apprezzamento, partendo dalla più alta in graduatoria fino al fanalino di coda, dove in ordine troviamo: FINALE DEI MONDIALI, CONCERTO DEGLI STONES, SUPERCOPPA ITALIANA, PLAYOFF SERIE Bed infine CAMPO TESTACCIO. In questa speciale graduatoria il noto giornalista e conduttore, analizza gli aspetti più disparati degli impianti sportivi presi in esame: dalla posizione logistica ai servizi per i tifosi, fino alle condizioni strutturali. Nella Tier List, Caressa prende in esame stadi di altissimo livello come l'Emirates Stadium dell'Arsenal e l'Etihad Stadium del Manchester City, passando agli impinati italiani come il LuigiFerraris di Genova, il Dall'Ara di Bologna ed il Renzo Barbera di Palermo.