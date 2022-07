Palermo, Caressa: “Baldini? Un’uscita da paraculo. City Group ha bisogno di un anno”

"È molto importante nelle aziende che ognuno stia al suo posto, perché altrimenti le cose non funzionano più e questo vale un po' anche per Silvio Baldini, che io rispetto e ammiro come allenatore. Però queste sono uscite un po' da paraculo, mi permetterà il termine perché non voglio risultare offensivo, e che non fanno bene a nessuno. Lui dice che non si sente più al centro del progetto, ma è cambiata la proprietà (City Football Group ndr) e questa si prenderà un anno per vedere quello che succede come fanno tutte le società che subentrano nel mondo del lavoro. Lui si è dimesso, che è una cosa accettabilissima, ma magari sarebbe servita un po' di pazienza, vedere cosa succede in un anno. Quando arriva una proprietà nuova, bisogna dimostrare e questa è una cosa normale soprattutto con una società straniera e che quindi non conosce bene come stanno le cose. Questi sono consigli utili per chiunque nel mondo del lavoro: occorre avere pazienza e rispetto dei ruoli".