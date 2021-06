Palermo, carenza di mancini in organico: Silipo potrebbe rimanere l’unico

La mission di Castagnini: al Palermo di Filippi serviranno rinforzi se andranno via Marconi e Crivello

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Alla luce delle possibili partenze, Silipo potrebbe rimanere l'unico calciatore in organico a preferire il piede sinistro. Marconi e Crivello , infatti, potrebbero lasciare la Sicilia già in estate. Il primo piace a diversi club in Serie C . E senza rinnovo (il contratto che lega l'ex Monza al club di viale del Fante scadrà nel 2022) potrebbe accasarsi altrove, con Modena e Reggiana sulle sue tracce.

Diversa, invece, la situazione di Crivello, che con Filippi in panchina non ha mai trovato spazio. Il terzino palermitano, dunque, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, non rientrerebbe nel progetto tecnico dell'allenatore. "Di fatto, a quel punto, l'unico mancino rimasto in organico sarebbe Silipo. Poco, specialmente per una squadra che vuole giocare col 3-4-2-1", prosegue il noto quotidiano. Ragion per cui, Castagnini dovrà andare a caccia di "tiri... mancini".