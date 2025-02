Palermo, Capozucca: “Pohjanpalo ottimo acquisto. Rosanero favoriti per i play-off”

Stefano Capozucca , ex direttore sportivo di Ternana e Cagliari tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha parlato del Palermo e dell'acquisto di Pohjanpalo .

I PLAYOFF E IL FINLANDESE

Il ds ha discusso dell'acquisto del finlandese dei rosanero e del continuo della stagione: "Operazione Pohjanpalo? Il Venezia ha guardato più al bilancio. A volte però giudicare dall’esterno è difficile, avranno avuto i loro motivi. Però è un ottimo acquisto per il Palermo. I rosanero sono una piazza da Serie A. La proprietà è molto importante. il Palermo è la squadra favorita per andare in Serie A attraverso i playoff", ha concluso Capozucca