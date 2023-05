Palermo, capitan Brunori votato miglior rosanero della stagione 2022/23

Matteo Brunori è stato eletto dalla community rosanero come il miglior calciatore del Palermo della stagione 2022-2023

Stagione del Palermo che si è conclusa con il nono posto in classifica, fuori dalla zona playoff. La compagine di Eugenio Corini, pareggiando all'ultima contro il Brescia, non è riuscita a rientrare tra le migliori otto verso la Serie A. Durante tutte e trentotto le partite, il calciatore più influente è stato sicuramente capitan Matteo Brunori, bomber autore di diciassette gol in trentasei presenze.