Palermo, cantiere City Group: Barbera moderno e centro sportivo, holding al lavoro

Progettualità che non riguarda solo ed esclusivamente il Palermo in qualità di società sportiva, ma che abbraccerà unitamente l'intera città, con idee già ben salde su come ammodernare, creare ed investire nel territorio sul lato infrastrutturale. Come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", il nuovo board ha intravisto potenzialità da sfruttare dal punto di vista delle infrastrutture.

In primis con il "Renzo Barbera", con l'idea già ben chiara di un'opera concreta e solida di ammodernamento, per rendere l'impianto di viale del Fante il cuore pulsante dell'azienda Palermo. Quel che appare chiaro è che l'ammodernamento dello stadio sia la priorità da dover realizzare. La volontà è quella di avviare una ristrutturazione totale, secondo criteri di ultima generazione, con la consapevolezza che il nuovo corso dovrà tenere contro della macchina burocratica locale. Un iter da affrontare, in virtù del fatto che la convenzione stipulata con il Comune del 2020 scadrà tra quattro anni e che l'area in cui sorge lo stadio è della Regione Sicilia. Prassi da affrontare che porterà più soggetti attorno ad un tavolo, anche per ridiscutere la concessione del Barbera. Lo stadio al centro degli investimenti, ma non solo - continua la rosea - , la facoltosa holding ha già messo nel mirino tutta una serie di impianti situati nelle adiacenze del Barbera, come ad esempio la vecchia sala stampa il cosiddetto "pallone", creato per i Mondiali di Italia '90, e caduto in disuso totale da circa un decennio.