PALERMO-CAMPOBASSO, SILIPO E SOLERI DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Il match tra Palermo e Campobasso è in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Renzo Barbera": le scelte ufficiali dei due allenatori

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Campobasso, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C 2021-2022, in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Renzo Barbera".