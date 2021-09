Palermo-Campobasso, domani mister Filippi in conferenza stampa: live su Mediagol.it

Alla vigilia della sfida Palermo-Campobasso, valevole per la 6ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, interverrà in conferenza stampa. Su Mediagol.it tutte le dichiarazioni live del mister rosanero

⚽️

Poco più di quarantotto ore e sarà Palermo-Campobasso. Prosegue, dunque, la marcia di avvicinamento dei rosanero alla sfida contro gli uomini guidati da mister MirkoCudini, reduci dal ko interno contro la Fidelis Andria rimediato lo scorso weekend in occasione della sfida valevole per la quinta giornata del Girone C di Serie C.

Intanto domani, martedì 28 settembre, il tecnico Giacomo Filippi interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 18.00.

"Martedì 28 settembre alle ore 13.15 interverrà in conferenza stampa l'allenatore del Palermo Giacomo Filippi. Gli Operatori dell'Informazione già regolarmente accreditati potranno accedere alla piattaforma Zoom dalle ore 13.00 per partecipare alla conferenza", informa il club di viale del Fante attraverso i propri canali di riferimento.