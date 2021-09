Palermo-Campobasso 2-0: Silipo show e perla di Valente, rosa brillanti al “Barbera”

Palermo brillante che infierisce in avvio su un Campobasso tatticamente fin troppo audace: il talento di Silipo incanta e sposta gli equilibri: il gioiello scuola Roma apre le marcature con una perla ed ispira l'azione del raddoppio di Valente

⚽️

Vincere per conferire slancio ed abbrivio ad un avvio di stagione mediocre. Il Palermo sfida il Campobasso al "Renzo Barbera" nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C con un obiettivo piuttosto chiaro.

Filippi non rinuncia al 3-4-2-1 ma presenta in distinta interessanti novità per quanto concerne i singoli interpreti. Torna Lancini al centro della difesa, chance significativa nell'undici titolare per Odjer, interno di regia in luogo di De Rose, e Silipo, schierato sulla trequarti in tandem con Floriano. Soleri guida l'attacco con Brunori pronto a subentrare in corso d'opera.

Palermo quindi disposto con Pelagotti tra i pali, Buttaro, Lancini e Marconi a comporre la retroguardia, Almici e Valenti esterni alti, Odjer-Luperini binomio in mediana. Silipo e Fella galleggiano tra le linee a supporto di Soleri.

Novità che sortiscono subito un effetto adrenalinico in casar rosanero: Floriano lavora bene la sfera sul versante sinistro dell'area di rigore e serve Soleri, protezione e scarico per Silipo che scaglia un mancino chirurgico sul secondo palo imparabile per Raccichini. Stoccata potente e precisa che certifica il talento di un gioiello fin qui troppo sacrficato nelle gerarchie del tecnico. Sull'onda dell'entusiasmo, il Palermo replica dopo pochi secondi: il tacco sontuoso di Silipo libera Soleri, imbucata per Floriano che calcia addosso al portiere ospite, Valente sigla il raddoppio con un delizioso destro a giro.

Il 4-3-3 temerario coniato da Cudini concede spesso interspazi e profondità che esaltano qualtà tecniche di Silipo e Floriano e fisicità straripante di Soleri.

Il gioiello scuola Roma si produce in un pregiato saggio di tecnica individuale: verticalizzazione radente a liberare Floriano in ripartenza, tunnel, dribbling ed orpelli sullo stretto che ubriacano calcisticamente gli avversari. Il Campobasso continua a prendersi rischi notevoli ma prova ad insidiare Pelagotti. Dopo la mezz'ora, il Palermo rischia tre volte: Odjer si immola su sinistro di Vitali, Lancini si addormenta e Rossetti sfiora il palo, Marconi spazza l'area piccola su un'altra pregevole trama dei molisani. Le cose si complicano ulteriormente per la compagine di Cudini in chiusura di frazione: Giunta prende il secondo giallo, con annessa espulsione, per fallo su Soleri e lascia i compagni in inferiorità numerica.