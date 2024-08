Palermo, campagna abbonamenti: superato il record 2023/2024. I dettagli

Dopo la fase di prelazione relativa alla campagna abbonamenti 2024/2025, a partire da giovedì 1° agosto è iniziata la vendita libera per sottoscrivere la tessera per assistere alle gare casalinghe del Palermo. Oggi, informa il club di viale del Fante, è stata raggiunta quota 12.743. Un dato che supera la soglia dei 12.603 abbonati stagionali del Palermo per il campionato di Serie B 2023/2024. E colloca ancora una volta la tifoseria rosanero tra le più calorose e presenti allo stadio. Un numero che potrebbe continuare a crescere nelle prossime ore.