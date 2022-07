Palermo, campagna abbonamenti: promozioni per i fedelissimi della Serie D? Le ultime

"Ultime ore di attesa prima dell'avvio della campagna abbonamenti 2022/23", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori su una tematica di interesse generale. Dall'inizio del periodo pandemico, sarà la prima volta che gli abbonamenti potranno essere venduti senza alcun tipo di limitazione. "Anche per questo, saranno previste promozioni per chi si era abbonato nella stagione 2019-20, in Serie D ", si legge sul Gds.

I 10446 sottoscrittori della rinascita non hanno potuto ancora riscattare il proprio "premio" fedeltà, a causa delle limitazioni volte a contenere il contagio da Covid-19. "A loro dovrebbe spettare il diritto di prelazione per assicurarsi un posto al Barbera per l'intero campionato di Serie B", prosegue il noto quotidiano. Sperano in qualcosa di simile anche gli abbonati dell'ultima annata in Serie C. I dettagli della campagna abbonamenti potrebbero essere annunciati già quest'oggi dal club di viale del Fante. Seguiranno, dunque, ulteriori aggiornamenti...