Palermo, campagna abbonamenti: oggi si chiude la fase di prelazione per i soci

Prosegue la campagna abbonamenti del Palermo per il campionato 2021-2022: domani toccherà ai vecchi abbonati (stagione 2019/20)

Le tessere disponibili saranno 2500, per altrettanti posti, scelti tra le migliori posizioni in tutti i settori dello Stadio "Renzo Barbera" (500 per l’anello inferiore di ciascuna curva, 675 nell’anello inferiore della Gradinata e 700 in Tribuna, oltre al settore ospiti). Una disponibilità che consente di assicurare agli abbonati almeno un numero minimo di posti occupati, anche in previsione delle possibili limitazioni alla capienza dell’impianto sportivo a causa delle restrizioni sanitarie. In caso di capienza consentita oltre 2500 posti, infatti, tutti i posti disponibili oltre i 2500 saranno disponibili alla vendita a biglietto singolo. Mentre in caso di limitazione generale a 2500 posti, invece, saranno garantiti solo agli abbonati.