Palermo, campagna abbonamenti: 5.635 i rinnovi, mercoledì via alla vendita libera

Sono 5.635 le tessere rinnovate nel corso della prima fase di prelazione della campagna abbonamenti 2022-2023. La prima fase, conclusasi nella giornata di ieri, era destinata a tutti gli abbonati delle stagioni 2019-2020 (Serie D) e 2021-2022 in Serie C. Come già annunciato attraverso i canali social del Palermo FC, oggi il club di viale del Fante comunicherà agli abbonati che hanno sottoscritto online la propria tessera per la stagione calcistica di Serie B 2022-2023 le date per il ritiro della card.