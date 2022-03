Palermo, cambio di gerarchie in porta? Massolo vuole riconfermarsi e stupire Baldini

Samuele Massolo non è più la seconda scelta per difendere la porta del Palermo, con Baldini che potrebbe davvero cambiare le gerarchie tra i pali in vista dell'intenso finale di stagione

"Da sorpresa a conferma il passo potrebbe essere breve. Samuele Massolo è stato la vera novità della gara con la Vibonese. Quando tutti si aspettavano di vedere in porta, come sempre, Pelagotti, Baldini, con un colpo di teatro, ha schierato il suo vice". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul possibile cambio di gerarchie tra i pali del Palermo di Silvio Baldini.

Il tecnico della formazione rosanero ha stupito tutti nell'ultimo impegno interno vinto contro la Vibonese, schierando, al posto dell'atteso Pelagotti, Samuele Massolo. Risultato? Clean sheet e sicurezza impartita al reparto difensivo. Non è chiaro se si sia trattato di turnover visto il valore oggettivo dell'ultima in classifica, o se questo cambio in porta possa dare il via ad un vero e proprio ballottaggio, adesso quanto mai aperto.

"La cosa che mi ha convinto è che un ottimo portiere. Il preparatore mi ha detto che Massolo è all'altezza per ricoprire il ruolo di portiere in una squadra importante come Palermo". Così aveva detto Baldini in conferenza stampa, dimostrando con le sue scelte che anche il portiere arrivato nell'ultima sessione estiva di calciomercato possa risultare utile alla causa del Palermo, specialmente in vista di un intenso finale di stagione come quello che attende i rosa.

Adesso, in vista dell'Avellino, la scelta di Baldini sarà cruciale, poiché detterà la direzione - probabilmente definitiva - del ballottaggio, a meno di nuove sorprese in tal senso.