Palermo, cambia lo sponsor tecnico: arriva Puma a partire dalla stagione 2023/24

Cambio di sponsor tecnico in vista per il Palermo targato City Football Group . A partire dalla stagione 2023/24 anche il club rosanero entrerà a far parte della galassia Puma . Una svolta dettata certamente dal cambio di proprietà, con il marchio tedesco che ormai da anni produce le maglie del Manchester City oltre che dei diversi club satelliti dell'holding.

La stagione che sta per cominciare sarà dunque l'ultima nella quale il Palermo indosserà maglie targate Robe di Kappa, a conclusione della collaborazione quadriennale siglata nell'anno della rinascita del club di viale del Fante. La partnership con Puma - come sottolineato dal Giornale di Sicilia - partirà invece dal prossimo 1 luglio, sulla base di un accordo per i prossimi dieci anni corrispondente ad un valore complessivo di 650 milioni di sterline per il gruppo con sede in Inghilterra. Un ritorno al passato, per certi versi, quando Puma ha vestito il Palermo nelle stagioni 2012/13 in Serie A e 2013/14 in Serie B.