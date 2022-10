Palermo, cambi in vista in attacco: Corini prova il tandem Vido-Brunori

Eccezion fatta per il rocambolesco pareggio casalingo contro il Pisa per 3-3 della nona giornata di Serie B , il Palermo fa molta fatica in fase realizzativa. Per il tecnico Eugenio Corini è tempo di effettuare alcune modifiche allo schieramento tattico, con particolare attenzione al reparto più avanzato.

Visto l'infortunio di Salvatore Elia, capocannoniere del Palermo insieme a Matteo Brunori a quota tre reti, sarebbe auspicabile l'impiego di Nicola Valente sulla corsia di destra nella trasferta di Modena. Tuttavia, il Giornale di Sicilia evidenzia come nell'allenamento dello scorso mercoledì Corini abbia provato l'ex Carrarese a supporto di Brunori insieme a Luca Vido in un modulo 4-3-3. L'ex attaccante di Perugia e Cittadella potrebbe dunque per la prima volta partire da titolare con la maglia rosanero. In bilico la posizione di Francesco Di Mariano che con il doppio centravanti potrebbe unicamente giocare dal primo minuto in veste di esterno sinistro di un 4-4-2.