Palermo, cambi in difesa per la trasferta di Brescia. Stulac è confermato in regia

Una rotazione a dir poco forzata avverrà nel reparto difensivo, vista la squalifica di Ionut Nedelcearu che ha ricevuto un cartellino giallo pesante nella sfida interna contro il Cagliari, in quanto diffidato. Al posto del centrale rumeno, Corini farà rivedere il campo ad Ivan Marconi, recentemente relegato alla panchina dopo le due gare consecutive giocate senza sbavature da parte di Davide Bettella, il quale si sposterà sul centro-destra per agevolare l'altro difensore ex Monza. Per quanto riguarda il centrocampo, in cabina di regia è auspicabile la conferma di Leo Stulac, al seguito di una delle migliori prestazioni in maglia rosanero proprio contro i sardi, procurandosi il calcio di rigore realizzato da Matteo Brunori e pennellando dalla bandierina per il colpo di testa vincente di Jacopo Segre. Insostituibili, invece, lo stesso mediano ex Torino e Perugia e l'ex Manchester City Claudio Gomes. Anche in attacco non è prevista nessuna modifica, con il collaudato tridente composto da Francesco Di Mariano e Nicola Valente al supporto di Brunori.