Palermo, Calori: “I rosanero si sono rinforzati molto. C’è ancora margine per i play-off”

Le parole del tecnico ex Trapani sui rosanero

Alessandro Calori , ex allenatore di Brescia e Trapani tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha parlato del mercato del Palermo .

IL MERCATO ROSANERO E IL PERCORSO CHE ARRANCA

Il tecnico ha affrontato il tema del mercato fatto dai rosanero: "Palermo e Spezia si sono rinforzate molto. I liguri però avevano già in organico Pio Esposito che è il futuro della Nazionale. Con il Pisa se la giocano per il secondo posto. Poi c’è il vuoto. Il Palermo deve ancora trovare la giusta quadratura, ma ancora c’è margine per potersela giocare nei playoff", ha concluso Calori.