Palermo calcio a 5, Pastore in visita: il post social

Javier Pastore, leggenda del Palermo, è recentemente tornato in città. Dopo aver visto dal vivo Palermo-Spezia, el flaco ha fatto visita al Tocha Stadium, stadio del Palermo Calcio a 5, che in un post social hanno voluto ringraziare l'argentino per la visita. Un saluto che fa sicuramente piacere a chiunque ami il Palermo e ricordi le gesta del trequartista che ha fatto la storia dei colori rosanero, in uno dei momenti più alti della propria storia.