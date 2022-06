Palermo, “Calciando in rete”: concluso il minitorneo di calcio popolare. L’iniziativa

Con la "final four" dei pulcini si è conclusa la diciottesima edizione di "Calciando in rete", il minitorneo di calcio popolare che ha coinvolto 12 squadre di 6 quartieri della città.

Oltre 150 tra bambini e bambine, ragazzi e ragazze divisi in 8 squadre di "esordienti" (under 14) e 4 di "pulcini" (under 12) hanno dato vita al torneo giocato fra Albergheria, Brancaccio, Cep, Guadagna, Kalsa e Zen , organizzato da diverse associazioni che lavorano con i più piccoli nella nostra città, in collaborazione con il settore arbitrale del Centro Sportivo Italiano e con i "Campi del sole".

"Anche quest'anno - spiegano Antonietta Fazio e Luigi Bordonaro del coordinamento di Calciando in Rete - abbiamo coinvolto centinaia di bambini e bambine, ragazzi e ragazze con le relative famiglie. Un'occasione per affermare il ruolo dello sport di base e popolare come strumento di socialità, di superamento della povertà educativa, di costruzione di rapporti sani fra i più giovani cittadini di Palermo. L'appuntamento è ora per il prossimo autunno quando prenderà il via la diciannovesima edizione di questo momento di sport di base, con l'impegno di coinvolgere altre associazioni, squadre e quartieri della città."