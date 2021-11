Palermo, caccia al tris esterno: Filippi prova ad accelerare anche in trasferta

Domenica 28 novembre, il Palermo sfiderà in trasferta il Picerno dopo le vittorie esterne contro Vibonese e Fidelis Andria

Mediagol (nc) ⚽️

"Il Palermo prova ad accelerare pure in trasferta, caccia al filotto". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Domenica 28 novembre, allo Stadio Comunicale "Donato Curcio", il Palermo affronterà il Picerno, reduce dal pari ottenuto contro l'Avellino. "Vincere aiuta a vincere. Nel caso del Palermo, vincere in casa può aiutare a vincere in trasferta", si legge. Dopo i sei punti conquistati in trasferta contro Vibonese e Fidelis Andria, i rosanero potrebbero centrare il terzo successo di fila anche lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera".

L'ultimo tris esterno risale a circa nove mesi fa, quando Giacomo Filippi ha preso il posto di Roberto Boscaglia in panchina. Catania, Paganese e Casertana le squadre che il Palermo ha battuto. "Ora serve la prova definitiva dell’inversione di tendenza", prosegue il noto quotidiano. D'altra parte, vincere ancora una volta in trasferta diventerebbe fondamentale per proseguire l'inseguimento alla capolista Bari, in campo sabato 27 novembre contro il Latina al "San Nicola".

Domenica, dunque, il Palermo sfiderà il Picerno. Una squadra che fra le mura amiche fin qui ha raccolto meno rispetto alle gare giocato in trasferta. I lucani, infatti, hanno conquistato soltanto otto punti fra le mura amiche. E vanta il secondo peggior attacco casalingo del Girone C di Serie C, con cinque reti siglate. Eppure, in questo avvio di stagione, il Picerno ha fermato sul pari squadre del calibro di Catanzaro e Avellino, conquistando anche due vittorie contro Acr Messina e Monterosi. Poi, la sconfitta di misura contro il Bari.