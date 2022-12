Palermo, caccia agli esterni: le corsie sono vuote, è emergenza per Corini

Per sopperire all'assenza di Elia, il supporto di Nicola Valente è stato determinante. L'ex Carrarese, impiegato nello stesso ruolo del compagno di reparto per sopperire all’assenza del titolare, ma manca un’alternativa valida, tant’è che Corini ha dovuto adattare in quella posizione anche Di Mariano. Sul fronte opposto, con Sala che sembra essere recuperato dalle problematiche fisiche di inizio stagione, c’è la certezza di poter contare su un giocatore di categoria per il ruolo di esterno mancino. L'esterno basso di proprietà del Sassuolo, però, è stato fuori diverse volte per problemi muscolari. Le carte Mateju, adattato in quel ruolo solo con la linea a quattro, Devetak e Crivello, sembrano non risultare ottimali. Sul quella fascia, dunque, il Palermo ha la necessità, così come sul versante opposto, per poter alleggerire i compiti di copertura agli esterni offensivi come Di Mariano e lo Valente che in proposizione offensiva sono poi risultati poco incisivi proprio per la necessità di dovern assolvere il compito in entrambe le fasi di gioco a tutta fascia.