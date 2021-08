Palermo by night: esordio serale con il Latina al “Barbera”, col Messina si replica

Esordio alle ore 20.30 per il Palermo di Filippi contro il Latina tra le mura amiche del "Renzo Barbera". Ecco gli orari del derby contro l'Acr Messina e del match contro il Taranto

Pronti, partenza, via. Il Palermo edizione 2021-2022 si appresta ad affrontare da protagonista il prossimo girone C di Serie C. In seguito al sorteggio effettuato dalla Lega Pro (LEGGI QUI) per l'istituzione dei calendari dei tre gironi del terzo livello del calcio italiano, quest'oggi il club di Dario Mirri ha reso noti tramite un tweet gli orari delle prime tre partite della formazione di Giacomo Filippi.