Palermo, Buttaro: “Ringrazio Baldini, mi ritroverà carico. Serie B? Non vedo l’ora”

Spinta offensiva e solidità in fase di non possesso, queste le caratteristiche principali del terzino scuola Roma , contraddistintosi per doti difensive e fisicità all'interno della retroguardia disegnata dal tecnico toscano nello scorsa annata. Intervistato alle colonne odierne del Corriere dello Sport, Buttaro ha già espresso la sua grande voglia di tornare in campo con la maglia del Palermo, in vista di quella che, per lui ma non solo, potrebbe essere la stagione della consacrazione in cadetteria.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: “Dopo le vacanze tornerò a Palermo con tante motivazioni e la voglia di dare tutto. Penso di aver fatto bene, ma so che bisogna fare ancora meglio. È stato il mio primo anno tra i professionisti e il bilancio è positivo. Grazie a mister Baldini, ma anche a Filippi, con il quale ho avuto diverse occasioni per mettermi in mostra. Baldini dà tanto e nello stesso tempo vuole determinate risposte. Certamente il suo sfogo dopo la gara a Potenza ha prodotto un cambiamento. Quelle parole, dette in maniera molto diretta, ci hanno colpito e hanno creato le condizioni per arrivare fino alla fine e coronare un sogno. La finale col Padova? Sono sceso in campo con l’obiettivo di non deludere i tifosi sapendo che in quel momento noi stavamo rappresentando l’intera città. Emozioni particolari? Impossibile dimenticare l’abbraccio con mio papà in campo dopo la partita. Lui ha sempre seguito il mio percorso. Da parte sua confesso che è scappata anche la lacrimuccia”.